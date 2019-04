Kitzingen vor 1 Stunde

Täter bricht Scheibenwischer ab und verbiegt Antenne

In der Nacht auf Donnerstag hat ein Täter im Neuen Weg in Kitzingen an einem blauen Opel Zafira den hinteren Scheibenwischer abgebrochen und die Antenne verbogen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 200 Euro.