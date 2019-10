Täter bricht Opfer den Schneidezahn ab

Am Rande einer privaten Feierlichkeit in der Schulstraße in Markt Einersheim schlug ein 19-Jähriger einem 18-Jährigen zunächst mehrmals mit der Faust ins Gesicht.

In einer zweiten Angriffswelle wenig später brach der Täter seinem Opfer durch weitere Schläge ins Gesicht dessen linken Schneidezahn im Oberkiefer ab. Das Opfer wurde durch den Rettungsdienst in die Zahnklinik nach Würzburg verbracht.