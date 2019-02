Tänzer aus ganz Deutschland auf der Bühne

Bühne frei für Garde- und Schautänzer aus der ganzen Republik: Die Dettelbacher Maintalhalle steht am 9. und 10. Februar wieder ganz im Zeichen des Tanzsports. Beim Ranglistenturnier im Garde- und Schautanzsport haben hunderte Tänzer aus ganz Deutschland die Möglichkeit, der Deutschen Meisterschaft einen entscheidenden Schritt näherzukommen, teilt der Jugendtanzsportclub (JTSC) mit. Auch Vereine aus der Region (Dettelbach, Volkach, Wiesentheid und Kürnach) sind dabei. An beiden Tagen beginnt das Turnier um 9 Uhr. Am Samstag ist die Jugendklasse (ab 12 Jahren) zu sehen. Am Sonntag stehen Auftritte der Jugend- und Hauptklasse (ab 16 Jahren) auf dem Programm. Die Bandbreite reicht dabei von Gardetänzen mit viel Akrobatik bis hin zu Charaktertänzen, Tänzen mit Hebefiguren und Modern-Choreografien. Auch mehrere Deutsche und Europameister werden in Dettelbach zu sehen sein. Karten gibt es an der Tageskasse. Das Foto zeigt Melina Keßelring vom JTSC Dettelbach.