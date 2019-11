Taekwon-Do-ler erfolgreich bei Deutscher Meisterschaft

Vor kurzem war das Fehrer Taekwon-Do-Center aus Kitzingen unter der Leitung von Julia Fehrer anlässlich der Deutschen Meisterschaft und der Feier des 35-Jährigen Bestehens des Verbandes „Fehrer-Taekwon-Do-System“ zu Gast in Theilheim. Insgesamt traten mehr als 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus allen Schulen des Verbandes an, um sich in den Disziplinen Formenlauf, Einschrittkampf, Freikampf und Bruchtest zu messen und um den Titel des Deutschen Meisters zu wetteifern.

Knapp das Podium verpasste Paula Ferro in der Disziplin Formenlauf (Hyong) bei den Grüngurten bis zehn Jahre und erreichte den 4. Platz. Latisha Back wurde mit einer Spitzenleistung im Formenlauf der Grüngurte ab 13 Jahre deutsche Meisterin, zeigte im Finale eine besonders saubere und kraftvolle Hyong. Helena Küntzer sicherte sich in derselben Disziplin den 3. Platz mit einer ebenso tollen Leistung.

In einem hochklassig besetzten Starterfeld der Blaugurte erkämpfte sich Sina Braun in einem packenden Finale den Titel der Deutschen Meisterin durch einen kraftvollen, präzisen und perfekt ausgeführten Formenlauf. Dicht dahinter, mit einer ebenso hoch beeindruckenden Hyong sicherte sich ihr Vereinskollege Leonard Lenz Platz 2 und wurde somit Vizemeister. Mit einem spektakulären Sprungseitkick über acht Erwachsene eroberte sich Marlene Augustin den 3. Platz, gefolgt von Leonard Lenz auf Platz 4.

Bernadette Neubeck erkämpfte sich in der Disziplin Freikampf der Rotgurte den Titel der Deutschen Meisterin, knapp gefolgt von ihrer Vereinskollegin Charlott Augustin. Platz 3 in der Disziplin Bruchtest sicherte sich Bernadette Neubeck.

Eine herausragende Leistung erbrachte Bettina Lenz, die in einem ebenfalls sehr leistungsdichten Starterfeld der Schwarzgurte des ersten Dans der Damen im Formenlauf den ersten Platz nach Kitzingen holte und somit Deutsche Meisterin wurde. Vizemeisterin mit einer ebenso herausragenden Leistung wurde Sabine Kraus. Im Freikampf der Schwarzgurtdamen verpasste Bettina Lenz knapp das Podium und erreichte Platz 4.

Der Erlös des Kuchen- und Getränkeverkaufes von 2111 Euro wurde an den Förderverein der Grundschule in Theilheim gespendet.