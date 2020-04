Obernbreit vor 3 Stunden

Tägliche Andacht zum Anhören

Die Kirchengemeinde Obernbreit bietet jeden Tag eine Andacht zum Anhören an. Die Andacht kann entweder am Telefon unter Tel.: (09332) 8369566 angehört werden, es gibt sie auch als Podcast und zum Nachlesen unter https://www.kirche-obernbreit.de/tageslosungen-und-andachten. „Wir bitten jedoch um Verständnis, dass unsere Telefonanlage immer nur einen Anruf annehmen kann und es bei stärkerer Nachfrage zu Wartezeiten kommen kann“, schreibt Pfarrer Sebastian Roth in einer Mitteilung an die Presse. Außerdem wird an Karfreitag und Ostersonntag Live-Übertragungen der Gottesdienste auf der Homepage geben.