TSV freut sich über 74 Neueintritte

„Das war nach meinen Aufzeichnungen der höchste Mitgliederstand seit unserer Vereinsgründung“, beschrieb Ralph Rudolph, Vorsitzender des Turn- und Sportvereins Albertshofen, den erfreulichen Umstand, dass der Verein 977 Mitglieder zum Jahresende 2017 in seinen Reihen führte. Da konnte es Ralph Rudolph verschmerzen, dass 59 Mitglieder zu streichen waren und der Verein dann im Januar 2018 bereinigt 918 Mitglieder aufwies.

„Ich kann auch heuer wieder vermelden, dass wir im Vorstand nicht beabsichtigen, an den Mitgliederbeiträgen, die seit der Euro-Einführung 2002 konstant sind, zu drehen“, verkündete der Vorsitzende. Er zeichnete in der Jahreshauptversammlung insgesamt 23 Mitglieder für langjährige Vereinstreue aus, darunter Gerd Kiesinger, Hans Uhl, Alfred Uhl und Herbert Gernert für stolze 70 Jahre im Verein. Stellvertretender Vorsitzender Axel Ehliger nutzte die Gelegenheit, um den Frauen Iris Kapp, Gerlinde Hauke und Margarete Hofmann, die sich beim Sportheim-Thekendienst engagieren, mit Präsenten zu danken.

Tennis-Abteilung besonders erfolgreich

Der Vorsitzende würdigte das Engagement aller Funktionäre, Trainer, Betreuer und Helfer, die aktiv waren, um das Vereinsjahr zu schultern. Als größtes Ereignis im abgelaufenen Jahr nannte der Vorsitzende die Ausrichtung der bayerischen Meisterschaft im Männerballett. „Wir haben das super organisiert“, fand Ralph Rudolph, der den Titel für die Gastgeber als verdient angesehen hätte, doch am Ende mussten sich die Albertshöfer mit Rang drei begnügen.

Bei den sportlichen Erfolgen tat sich die Tennis-Abteilung hervor, für die Abteilungsleiter Wolfgang Schmidt vier Meistertitel und die erfolgreichste Saison in der Geschichte der Abteilung bilanzierte. Die Abteilung erfuhr einen Zuwachs auf 107 Mitglieder und kann heuer gar neun Mannschaften in die Medenrunde schicken. Iris Kapp berichtete aus der Gymnastikabteilung und informierte, dass für das Kinderturnen (sieben bis zehn Jahre) noch eine Übungsleiterin gesucht werde. Wie Matthias Will sagte, befinden sich in der Tischtennisabteilung zwei Jugendmannschaften auf Meisterkurs und für die Jugendfußballer warb Carsten Böhm um Unterstützer, die sich als Trainer oder Betreuer engagieren könnten.

Laufgruppe richtet wieder Benefizlauf aus

Ein Jubiläumsjahr hat die karnevalistische Abteilung der Höpper-Elfer hinter sich, die mit einem großen Festprogramm ihr 33-jähriges Bestehen feierte. Von den Leichtathleten teilte Silka Rudolph mit, dass Lorenz Hofmann einen weiteren Deutschen Meistertitel mit dem Schleuderball der Altersklasse Männer 60 errang. Insgesamt zehn Läufer hatten bei Volksläufen in der Umgebung teilgenommen. Silke Rudolph kündigte an, dass die Laufgruppe heuer wieder den Benefizlauf Run & Help – Lauf für einen guten Zweck – am 5. Mai ausrichtet.

Nicht nur trockene Zahlen präsentierte Kassier Oliver Hebling. Er sorgte unfreiwillig für den Lacher des Abends, als er bei den Ausgaben statt Mieten den Freud?schen Versprecher „Miezen“ losließ und sich die Mitglieder erst ungläubig ansahen und dann bogen vor Lachen. Geehrt wurden: 70 Jahre: Gerd Kiesinger, Hans Uhl, Alfred Uhl, Herbert Gernet; 65 Jahre: Ernst Böhm, Ernst Will; 50 Jahre: Gert Will, Werner Reuther, Günther Reitmeier, Gottfried Uhl, Gerhard Uhl, Sabine Uhl, Heinz Brückner; 25 Jahre: Christian Wenkheimer, Erika Herrmann, Christoph Will, Simon Will, Sabine Will, Johannes Will, Andy Reitmeier, Willy Likwer, Michael Laschütza, Julian Wenkheimer.