Mainbernheim vor 1 Stunde

TSV Mainbernheim sucht Garde-Talente

Seit mehreren Jahren bietet die Abteilung Breitensport des TSV Mainbernheim Gardetanz an. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es mittlerweile drei Gruppen in verschiedenen Altersklassen. Die Kinder lernen mit der Musik ihre Bewegungen zu koordinieren. Natürlich steht dabei der Spaß für die Kleineren im Vordergrund: Sie sollen sich richtig austoben, heißt es in einer Pressemitteilung.