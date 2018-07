TSV Hohenfeld mit neuer Führung

Führungswechsel beim TSV Hohenfeld: Nachdem die bisherigen drei Vorsitzenden Günther Schwarz, Edwin Klein und Thomas Dürr angekündigt hatten, ihre Ämter abzugeben, richtete sich der Blick bei der Jahreshauptversammlung vor allem auf die Neuwahlen unter Leitung von Rudolf Sattes.

Zum neuen Vorsitzenden wurde Rainer Knauf gewählt, seine Stellvertreter sind Thomas Schmitt sowie Michael Enck. Die weiteren Ämter haben inne: Hannelore Philipp (Kassier), Elke Schmitt (stellvertretende Kassier), Irmtraud Zierhut (Schriftführerin) sowie Michael Schmitt (Vergnügungswart).

Reges Vereinsleben

Zuvor hatte der scheidende Vorstand Günther Schwarz auf das Jahr 2017 zurückgeblickt. So fanden neben einem Country-Tanzabend und dem Kinderfasching auch Kirchweih und Weihnachtsfeier statt. Der Sonntags-Stammtisch, den Kurt Roiger betreut, werde gut angenommen.

Aufstieg geschafft

Erfreuliches gab es von der Abteilung Fußball mit Vitali Klein als Sportleiter an der Spitze zu berichten: Der Wiederaufstieg in die A-Klasse wurde geschafft. Einen großen Anteil an dem Erfolg habe dabei der Zusammenschluss des TSV mit Rot-Weiß Kitzingen zu einer Spielgemeinschaft gehabt.

Auch die Tischtennis- sowie Gymnastikabteilung und das Kinderturnen konnten von engagierten Mitstreitern berichten. Neu ist eine Badminton-Abteilung, die sich über Neueinsteiger freut.

Alle Posten besetzt

Da der Verein seit dem vergangenen Jahr keinen Kassier mehr hatte, wurden die Arbeiten von einem Steuerbüro übernommen. Durch die Neuwahlen sind nun wieder alle Posten besetzt. Der neue Vorsitzende Rainer Knauf bedankte sich bei allen für die Wahl. Er versprach, den Verein weiter zusammenzuführen. Es gehe darum, an einem Strang zu ziehen.

Digitalisierung erreicht Verein

Einen besonderen Blick werde er – auch wenn er aus beruflichen Gründen nicht immer vor Ort sein könne – auf die Digitalisierung des Vereins richten. In der TSV-Halle soll dazu ein Büro eingerichtet werden. Rainer Knauf bedankte sich zudem bei Günther Schwarz, der in den vergangenen drei Jahren gute Arbeit geleistet habe.

Die Verlängerung der Sportstättennutzungsgebühr für zwei Jahre erfolgte einstimmig.

Ehrungen

Geehrt wurden zum Abschluss der Versammlung: Für 15 Jahre Dagmar Groß, Dieter Groß und Timo Philipp. Für 25 Jahre Monika Enck, Anja Philipp, Michael Philipp, Nico Philipp sowie Waltraud Stier. Für 40 Jahre Dieter Köberlein und Alex Schwing. Für 70 Jahre Hannelore Philipp, Erich Reif sowie Rudi Seitz.