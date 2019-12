TC Volkach setzt auf die Jugend

Auf der Jahreshauptversammlung des TC Volkach standen neben den Berichten des Vorstands auch die Neuwahlen für die kommenden zwei Jahre auf dem Programm. Dies teilt der Verein der Presse mit.

Im Jahresrückblick hob Vorstand Steffen Winkelmann vor allem die Konsolidierungsthemen des TC Volkach hervor. Er betonte, dass durch Versäumnisse vor allem im Finanzbereich einige Maßnahmen erforderlich waren, um den turn around einleiten zu können. So wird nach drei defizitären Jahren 2016-2018 im aktuellen Geschäftsjahr ein leicht positives operatives Ergebnis erwartet.

Sechs Teams gehen an den Start

Des Weiteren gratulierte er den aktiven Teams zum erfolgreichen sportlichen Abschneiden in den abgelaufenen Medenrunden. In der kommenden Saison werden insgesamt sechs Teams an den Start gehen. Neben drei Herrenteams und einem Damenteam sind wiederum zwei Jugendteams gemeldet. Zusätzlich sollen im kommenden Jahr wieder zahlreiche Aktivitäten stattfinden, auch mit dem Ziel neue Mitspieler zu gewinnen und die Anzahl der Mitglieder des TC zu erhöhen.

Um den Reset Knopf zu drücken und den Verein wieder zukunftsfähig aufzustellen, wurde die Vorstandschaft bis auf Steffen Winkelmann (erster Vorsitzender) neu besetzt. Für die kommenden zwei Jahre fungieren Helmut Unger als zweiter Vorsitzender sowie Martina Kaiser als Schatzmeisterin. Der Vereinsausschuss setzt sich für die kommenden zwei Jahre neben den drei Vorständen zusätzlich aus Joachim Kern, Markus Lea, Jürgen Djalek, Andre Hofmann, Helmut Schömig und Silvia Winkelmann zusammen.

Posten des Jugendleiters wieder besetzt

Zu Revisoren wurden Arthur Weissenseel und Monika Hessmann gewählt. Besonders begeistert zeigte sich die neue Vorstandschaft, dass erstmals nach vielen Jahren wieder die Position des Jugendleiters besetzt werden konnte. Für diese wichtigen Aufgaben konnte Silvia Winkelmann gewonnen werden.

Weitere Beschlüsse betrafen vor allem die Neustrukturierung der Mitgliedbeiträge. Um den TC nachhaltig mit einer soliden Finanzbasis auszustatten und die jugendliche Entwicklung aktiv voran treiben zu können, wurden die jährlichen Mitgliedsbeiträge ab 2020 für aktive Spieler über 18 Jahre auf 110 Euro, für aktive Spieler in Berufsausbildung oder Studium auf 70 Euro, für Jugendliche 14 bis 18 Jahre auf 45 Euro, für Kinder unter 14 Jahren auf 35 Euro, für Ehepartner auf 170 Euro, für Familien auf 195 Euro und für passive (fördernde) Mitglieder auf 30 Euro mit Augenmaß angehoben. Der TC Volkach sieht sich somit seit vielen Jahren wieder sehr gut aufgestellt, um die finanziellen und sportlichen Herausforderungen in Zukunft positiv meistern zu können, heißt es zum Abschluss der Mitteilung.