T-Shirts für den guten Zweck

Seit Herbst 2017 arbeitet das P-Seminar Kunst des Armin-Knab-Gymnasiums aus Kitzingen mit seinem Kursleiter Alfons Truchsess am Bedrucken von T-Shirts für einen guten Zweck. Das Ergebnis, stolze 1245 Euro, konnte an Antje Sinn von der Organisation Wildwasser übergeben werden. Das Druckmotiv der Shirts in den Farben schwarz oder weiß ist eine Eigenkreation, mit dem die Schüler jedes T-Shirt von Hand bedrucken. Ist das Produkt fertig, wird es für 15 Euro verkauft und der Erlös wird der Organisation Wildwasser aus Würzburg gespendet. Wildwasser entstand aus dem Zusammenschluss von Frauen, die das Ziel anstreben, die Öffentlichkeit auf die Gefahr von sexuellem Missbrauch aufmerksam zu machen und Betroffenen zu helfen. Wildwasser wurde offiziell im Jahr 1989 gegründet und ist heute eine erfolgreiche Beratungsstelle für junge Mädchen und Frauen. Die T-Shirts wurden unter anderem auf dem Schulfest des AKGs, beim Wildwasser-Entenrennen und auf dem Würzburger Festival Umsonst & Draußen verkauft. Aktuell werden sie bei Biancas Kreativcafé in Kitzingen angeboten. Im Bild (von links): Alfons Freiherr Truchseß von und zu Wetzhausen-Bruckner, Jenna Angleberger, Markus Sendner, Bianca Tröge (Biancas Kreativcafé), Hannah Weber, Annika Scherb, Franziska Ehrbar, Alina Hahn, Leonie Schimmer, Johannes Seidl, Antje Sinn (Wildwasser Wü), Aileen Dratz, Isabell Fritsch, Iman Qureshi, Emma Kiss und Schulleiterin Monika Rahner.