Marktbreit vor 1 Stunde

Swinger Turnier im Marktbreiter Hockey Club – Abteilung Tennis

Die Tennisabteilung im Marktbreiter Hockey Club hatte zum Swinger-Turnier geladen. Bei diesem Doppel-Turnier werden laut Mitteilung alle 20 Minuten Partner und Gegner neu ausgelost. Der Spaß am Tennis und das gesellige Miteinander standen an diesem Tag im Vordergrund und so verbrachten die 26 Teilnehmer und die Zuschauer einen wunderschönen Nachmittag auf der Marktbreiter Tennisanlage.