Swing und Glamour im Brauereigasthof Düll

Sie bringen am Donnerstag, 24. Oktober, Glanz auf die Bühne des Brauereigasthofes Düll in Gnodstadt: Die Glamouretten. In ihrem neuen Programm "Swing a ring a ding ding dong" entführen die drei Dive, laut einer Pressemitteilung, die Zuhörer in die goldene Zeit des Swings und erzählen von den Höhen und Tiefen auf ihrem anstrengenden Weg quer durch die Metropolen der Welt. Begleitet wird das Trio von "JFK" am Piano, wie es in der Ankündigung heißt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Kartenreservierung unter Tel.: (09332) 8663 oder info@duell-gnodstadt.de