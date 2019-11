Kitzingen vor 1 Stunde

"Swing Memories" in der Alten Synagoge

Am Samstag, 16. November, 20 Uhr, ist die Marcus Marr Big Band zu Gast in der Alten Synagoge in KItzingen. Die 20-köpfige Gruppe zelebriert Bigband-Musik vom Feinsten. Vom Swing der 40er Jahre, über die großen Bigbandwerke eines Duke Ellington, Arrangements diverser Standards reicht die stilistische Bandbreite bis zu Jazzrock, Rockabilly und südamerikanischen Werken. Kraftvolle und originelle Arrangements, ein swingender Saxofonsatz, groovende Posaunenriffs und strahlende Trompeten, getragen von einer pulsierenden Rhythmusgruppe, gekrönt von virtuosen Improvisationen sind die Zutaten zu einer würzigen, zuweilen scharfen Mischung aus Swing und modernem Jazz, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Sahnehäubchen wird Mr. Warren Hardy bezeichnet: eine Stimme, die man gehört haben muss. Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung sowie im Internet unter www.ticket.shop-kitzingen.de; für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren ist der Eintritt frei.