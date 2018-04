Susanne Feuerbach führt nun den SV Obervolkach

Das hatten bei der Mitgliederversammlung des SV Obervolkach nicht alle gewusst: Der Vorsitzende Manfred Krapf stand nach über 20 Jahren nicht mehr für sein Amt zur Verfügung. Zuvor leitete er jedoch in gewohnt routinierter Art den Abend, den er mit den Ergebnissen der Ausschusssitzungen begann.

Einige Renovierungsarbeiten standen an, wovon der Abbau der maroden Bande am Sportplatz und die Sanierung der Sickergrube die „dicksten“ Punkte waren. „Der Anschluß an das Wassernetz wird grob auf 20 000 Euro geschätzt“, so seine Ausführung. Der Verein will dazu erst einmal nach anderen Lösungen suchen. Stolz ist Krapf auf die Beschaffung eines Schwedenofens im Vereinsheim, der eine urige Atmosphäre schafft, und die Erneuerung des Thekenbereiches. „Vielleicht schaffen wir es doch, dass noch mehr Mitglieder auch außerhalb der Sportzeiten in unser Vereinsheim kommen“, so Krapf weiter.

Weinfest herausragend

In seinem Vorstandsbericht erläuterte er die hohen organisatorischen Anforderungen bei den verschiedenen Veranstaltungen, die aber dem Verein auch viel Geld einbrächten. Da Krapf bislang zugleich noch Kassier des Vereines war, hatte er zu allem gleich die entsprechenden Zahlen bereit. Herausragend waren hierbei die Weinfeste in Volkach und Obervolkach sowie der Raiffeisen-Cup in der Mainschleifenhalle.

Aber auch die kleineren Veranstaltungen wie das Fischessen, eine Radtour sowie der Glühweinausschank in Volkach brachten allesamt immer ein Plus in die Kasse. „Ob man das so weiterführen kann, ist fraglich. Aus personellen Gründen würde ich Nein sagen, da es immer schwerer wird, Freiwillige für diese Dienste zu bekommen“, mahnte Krapf und ergänzte: „Ohne meiner Frau ginge da gar nichts!“

In seiner Eigenschaft als Kassier berichtete er „dass Etliches übrig geblieben ist“ und meinte dazu schelmisch: „Das Finanzamt hat noch Schulden an den Verein.“

Als es zur Wahl kam, eröffnete der Wahlleiter Wolfgang Thaler, dass der Vorsitzende nicht mehr zur Verfügung stehe. Dieser meldete sich noch einmal zu Wort und erklärte, dass ihm die Doppelfunktion im Verein einfach zu viel wäre und dass es an der Zeit wäre, auf Jüngere zurückzugreifen. Krapf wollte aber als Kassier dem Verein weiterhin zur Verfügung stehen. Einstimmig gewählt wurden dann als Vorsitzende Susanne Feuerbach, als ihr Stellvertreter Jürgen Höhn und als Kassier Manfred Krapf. Schriftführer blieb Herbert Blattner. Anschließend wurden noch die vier Abteilungsleiter gewählt. Abteilung Fußball: Andre Hauk, Damengymnastik: Doris Krapp, Mutter-Kind-Turnen: Andrea Feuerbach, Korbball: Eva Fleischmann. Den Schlusspunkt des Abends setzte ein bewegender Moment: Manfred Krapf übergab den Bund mit den Vereinsschlüsseln seiner Nachfolgerin Susanne Feuerbach und wünschte ihr für die Führung des Vereines „eine glückliche Hand“.