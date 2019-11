Marktbreit vor 36 Minuten

Super Stimmung im Schullandheim Creglingen

55 Schüler der Leo-Weismantel Realschule und der Realschule des Bildungswerks waren zu Gast im Schullandheim in Creglingen. Laut Pressemitteilung zogen sie gleich am ersten Tag mit dem Jäger durch den Wald und erkundeten die regionale Flora und Fauna. Ein weiterer Höhepunkt ihres Aufenthaltes war die Zubereitung eines italienischen Menüs gemeinsam mit ihrem Klassleiter. Ihr Tag endete mit einer Geister- und Henkerführung im malerischen Stadtkern von Creglingen. Auch ein Besuch des Wildparks in Bad Mergentheim stand auf dem Programm. Nachdem am Abreisetag die Zimmer geräumt und gesäubert waren, gab es zum Abschied noch eine Stadtralley.