Sulzfelder Kommunale Liste zur Entwicklung der Grundschule

Die Sulzfelder Kommunale Liste (SKL) hat die Außenstelle der Kitzinger St.-Hedwig-Grundschule in Sulzfeld besucht, wie aus einem Presseschreiben hervorgeht. Vier Grundschulklassen sind dort untergebracht. Dass die Kinder einen kurzen Schulweg haben, werde so bleiben, betonte Matthias Dusel, Bürgermeisterkandidat der SKL. Dafür sorge auch die Investition in Räumlichkeiten zur Ganztagsbetreuung.