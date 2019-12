Sulzfelder Kommunale Liste nominiert Matthias Dusel

In einer Wahlversammlung nominierten die Anhänger der Sulzfelder Kommunalen Liste (SKL) am Montag ihren Bürgermeisterkandidaten und ihre Kandidatenliste. Mit dem Wahlprozedere machte Wahlleiter Gerhard Schenkel vertraut, der nach 36 Jahren im Amt nicht mehr als Bürgermeister kandidiert.

Einziger Bewerber der SKL um das Amt des Bürgermeisters ist Matthias Dusel. Der gebürtige Winterhäuser – Jahrgang 1968 – hatte einst im Sulzfelder historischen Rathaus Ehefrau Katy geheiratet und ihm war klar, dass das idyllische Weindorf am Main die neue Heimat der Familie werden sollte. Inzwischen wurde der Wunsch längst in die Tat umgesetzt und Dusel fühlt sich mit Frau und vier Kindern bestens aufgenommen und ins Dorfleben integriert. Seine Entscheidung habe er nie bereut, sagt Dusel.

Quereinsteiger fürs Rathaus

Dusel absolvierte ein Verwaltungsstudium und arbeitete im Gesundheitsministerium Thüringens in Erfurt. Inzwischen leitet er eine große Krankenkasse in Thüringen und wirft somit reichlich Erfahrung aus der Verwaltung in die Waagschale. Offen für die Belange aller Bürger bringt er sich bislang in den Sulzfelder Vereinen ein. Auch wenn er sich als Quereinsteiger in der Kommunalpolitik sieht, baut er auf sein ausgewogenes Team für die Kommunalwahl am 15. März.

Die Gemeinde Sulzfeld sieht Matthias Dusel auf einem guten Weg in die Zukunft. Er will sich als Bürgermeister vor allem ums Ehrenamt und um Einkaufsmöglichkeiten in Sulzfeld kümmern. Dazu zählte er auch die Möglichkeit, Bankgeschäfte im Ort erledigen zu können. Wer jung und mobil sei, habe in Zeiten des Internets kein Problem, nur an die ältere Bevölkerung werde in dem Weinort ohne Vinothek und entsprechende Anlaufstelle zu wenig gedacht.

Insgesamt wünschte sich Dusel noch mehr Transparenz und will alle an seiner Kommunalpolitik beteiligen, die sich für etwas interessieren. Mitbewerbern um Amt und Sitze versprach er einen fairen Wahlkampf. Von den rund 100 Versammlungsteilnehmern waren 57 stimmberechtigt, 55 schenkten Dusel ihr Vertrauen.

Schenkel kandidiert auf der Liste

Ehe Schenkel 26 Kandidaten auf der SKL-Liste die Möglichkeit der Vorstellung gab, ließ er wissen, dass er zwar nicht mehr als Bürgermeister, jedoch als Gemeinderat kandidieren wolle. Er zeigte sich begeistert von der Bereitschaft auch junger Kandidaten in der Kommunalpolitik mitmachen und Verantwortung zu wollen. Die junge Truppe sei bereit, den Ort weiter zu entwickeln. Aus dem amtierenden Gemeinderat sind nur noch Elke Weigand, Hugo Brennfleck, Sybille Schmitt und Benno Wahner sowie Schenkel dabei. Der Liste stimmten 51 der 52 Stimmberechtigten zu.

Die Listenplätze in der Reihenfolge: Matthias Dusel, Elke Weigand, Bärbel Faschingbauer, Hugo Brennfleck, Michael Hornig, Astrid Franssen, Martin Butzen, Kerstin Süßmeier, Markus Bernard, Nina Wirth, Tim Herrmann, Jutta Flamme, Dr. Ralf Gelardi, Sybille Schmitt, Franz Haberkorn, Katharina Hampe, Philipp Aczel, Alisha Rottig, Joachim Gattenlöhner, Ilona Morgenroth, Achim Nitzsche, Benno Wahner, Gerhard Schenkel und Arno Augustin. Ersatzleute sind Michael Rügamer und Nina Cotton