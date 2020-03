Sulzfelder Gesangverein steht vor dem Abgrund

"Ich bin jetzt seit 40 Jahren im Verein und habe es noch nicht erlebt, dass es zu den Neuwahlen eine leere Vorschlagsliste gibt", sagte Noch-Vorsitzender Wolfgang Reim am Sonntagnachmittag bei der Generalversammlung des Gesangvereins Eintracht Sulzfeld.

Entsprechend hatte Bürgermeister Gerhard Schenkel kein leichtes Amt, denn die bisherige Führungsriege trat nach 18 Jahren ab und niemand erklärte sich bereit, einen Vorstandsposten zu übernehmen. So blieb Schenkel nichts anderes übrig, als den Wahlvorgang abzubrechen. Der Verein muss nun bald eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen – mit dem erneuten Versuch von Neuwahlen.

Es gibt nur noch zehn singende Männer im Verein

Aktuell hat der Verein 80 Mitglieder, wie Wolfgang Reim sagte – das sei wenig angesichts der einst 130 Mitglieder. Der Verein hat derzeit nur noch zehn singende Männer, bei den Frauen sehe es noch schlechter aus. Deswegen konstatierte Wolfgang Reim: "Wir sind alleine nicht mehr singfähig". Das Weihnachtskonzert habe der Verein dank der guten Arbeit von Chorleiter Oliver Trahndorff gerade noch so über die Bühne bringen können. Dagegen könne der Verein keinerlei Einladungen zu auswärtigen Liederabenden mehr annehmen.

"Wir brauchen nicht mehr von Zuwachs zu träumen, dahingehend ist unsere Lage aussichtslos", bilanzierte der Vorsitzende. Denn das Sterben der Gesangvereine setze sich überall fort, das sei die bittere Wahrheit. Reim sieht den Verein in einem gesamtgesellschaftlichen Problem gefangen, denn kaum noch jemand sei bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Auch Kassier Andreas Bernhard hatte keine guten Nachrichten, er musste für das vergangene Jahr einen vierstelligen Fehlbetrag ausweisen. Der Vorsitzende fügte hinzu: "Wenn wir nicht etwas unternehmen, sind wir in ein paar Jahren insolvent". Vor diesem Hintergrund verwunderte es nicht, dass sich keine Kandidaten bei den Wahlen fanden. Nun müssen die bisherigen Vorstandsmitglieder ihre Posten kommissarisch weiterführen. Ob sich in ein paar Wochen doch Leute finden, die sich der Verantwortung stellen, steht derzeit in den Sternen.

Ein neuer Vorstand ist von existenzieller Bedeutung

Eine neue Vorstandsriege ist für den Verein jedoch von existenzieller Bedeutung, denn schlägt eine weitere Neuwahl erneut fehl, bleibt nur noch die Vereinsauflösung als letzte Konsequenz. "Ich sehe die Lage nicht ganz so pessimistisch, vor allem das Weihnachtskonzert war ganz ordentlich", meinte derweil der Chorleiter aus rein gesanglicher Sicht. Er nannte die Sopranistinnen als das größte Problem des Gemischten Chores und hoffte auf einen Fortbestand des Chores. Nicht nur der ehemalige Chorleiter Adalbert Hanshans mochte den Verein nicht leichtfertig aufgeben.

Vorsitzender Reim blickte auf das vergangene Jahr zurück, in dem der Verein sein Spargelessen und das Sommerfest der Frauen feierte, sich mit einem Altar bei der Fronleichnamsprozession beteiligte und als Höhepunkt den Vereinssonntag beging. "Unser Jahresbericht liest sich so, als würden wir nur feiern, aber wir können leider keine Einladungen anderer Vereine mehr annehmen", fasste Wolfgang Reim die Situation zusammen.