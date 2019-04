Suche nach Gottes Spuren fortsetzen

"Ist da jemand?" lautete die Frage bei der Konfirmation am Sonntag in Abtswind in Anlehnung an einen Song von Adel Tawil.

Pfarrerin Beate Krämer machte den acht Konfirmanden Mut, die eineinhalbjährige Suche nach den Spuren Gottes in ihrem Leben und der Welt fortzusetzen.

Die musikalische Gestaltung übernahmen Organistin Gudrun Vollmuth, der Chor "Song of Joy" mit Leiterin Ursula Zehnder und der Posaunenchor.