Stute erleidet Schnittverletzungen: Polizei sucht Täter

Die Polizei sucht nach dem Täter, der eine Island-Stute auf einer Koppel am Michelfelder Weg in Hohenfeld mit einem messerähnlichen Gegenstand verletzt hat. Laut Polizeibericht liegt der Tatzeitraum zwischen Freitag 20.30 Uhr und Samstag 7.30 Uhr. Die Stute erlitt drei Schnittverletzungen an der rechten Hinterhand.

Hinweise auf den Täter und Beobachtungen, die mit der Tat zusammenhängen könnten, an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.