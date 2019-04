Kitzingen vor 1 Stunde

Sturz unter Drogen und ohne Führerschein

Der Fahrer eines Kleinkraftrads hat die Polizei in Kitzingen am Ostersonntag mehrere Stunden lang beschäftigt. Wie die Beamten berichten, stürzte der Zweiradfahrer kurz nach 17.30 Uhr in der Flugplatzstraße. Da er über Schmerzen klagte, wurde der Rettungsdienst verständigt. Doch noch ehe der Rettungswagen eintraf, setzte der Unfallfahrer, der einen Fahrradhelm trug, seinen Weg auf dem Zweirad fort.