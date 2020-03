Wiesentheid vor 1 Stunde

Sturmtief Diana brachte Bäume in Wiesentheid zu Fall

Kurz nach ein Uhr fiel in der Nacht auf Montag der erste Baum: Sturmtief Diana hatte einen ausgewachsenen Nadelbaum auf der Kreisstraße Wiesentheid Reupelsdorf zu Fall gebracht, sodass dieser quer über der Fahrbahn lag. Die alarmierte Wiesentheider Stützpunktfeuerwehr beseitigte das Verkehrshindernis mit der Kettensäge, heißt es in einer Pressemitteilung. Kurz nach zwei Uhr war dann die Krone eines Baumes im Garten des Kindergartens betroffen. Hier bestand die Gefahr, dass die Baumkrone auf die stark befahrene Bahnhofstraße beziehungsweise in den Spielgarten des Kindergartens fällt und damit Kinder verletzten könnte. Aus dem Korb der Teleskop-Rettungsbühne wurde die Krone stückweise abgetragen und die Gefahr beseitigt.