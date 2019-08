Stühle-Tausch: Neuer Geschäftsleiter der VG Kitzingen

Mit Wirkung zum 15. August gab es – für die Öffentlichkeit überraschend – einen Wechsel an der hauptamtlichen Spitze der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kitzingen, die die Verwaltungsarbeiten für die Gemeinden Albertshofen, Mainstockheim, Buchbrunn, Sulzfeld und Biebelried erledigt. Der VG-Vorsitzende und Albertshöfer Bürgermeister Horst Reuther entband Heike Thoma von ihrer Aufgabe als Geschäftsleitende Beamtin. An ihre Stelle als Geschäftsleitender Beamte trat ihr bisheriger Stellvertreter, Dieter Pfister.

Wie Heike Thoma auf Anfrage dieser Redaktion bestätigte, war sie im Frühjahr von sich aus auf Horst Reuther zugegangen. In der Geschäftsstelle hatte es in der nahen Vergangenheit mehrmals personelle Wechsel gegeben und Mitarbeiter mussten die daraus resultierende Mehrarbeit auffangen. Heike Thoma ist seit 1990 in der VG Kitzingen beschäftigt und war 1992 zur Chefin aufgestiegen. Neben ihrer Geschäftsleitenden Funktion zählen zu ihren Aufgaben auch die Bauleitplanung und komplizierte Bausachen.

Reuther beruft sich auf Fürsorgepflicht

"Ich habe jetzt auf die Überlastungsanzeige reagiert und Frau Thoma von der Geschäftsleitung entbunden. Damit dürfte ich ihr rund 30 Prozent an Arbeit abgenommen haben", meint Horst Reuther zum Wechsel an der hauptamtlichen VG-Spitze. Laut der Geschäftsordnung der VG sei es seine Aufgabe, eine solche Entscheidung zu treffen und seiner Fürsorgepflicht gegenüber seiner Mitarbeiterin nachzukommen. Wie der VG-Vorsitzende wissen lässt, hatte er die Ansicht vertreten, dass Heike Thoma in der Lage gewesen wäre, eine gewisse Mehrbelastung aufzufangen, doch nach deren Überlastungsanzeige sei er zum Handeln gezwungen gewesen.

"Ich war offen, in welchem Bereich ich entlastet werde", erklärte Heike Thoma. Sie ist eigenen Angaben nach froh, jetzt weniger Verantwortung und Arbeit schultern zu müssen. Damit kann sich die 52-Jährige vollumfänglich der Bauleitplanung sowie den Bauland-Umlegungen und den Grenzregelungsverfahren widmen.

Der 51-jährige Dieter Pfister ist weiterhin Leiter der Finanzabteilung und verantwortet Beitragsangelegenheiten und die EDV-Systembetreuung, wozu jetzt noch die Leitung der Geschäftsstelle kommt.