Volkach vor 1 Stunde

Stromkasten angefahren

Am Sonntagnachmittag beschädigte ein 63-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Gaibacher Straße in Volkach einen Stromverteilerkasten. Beim Rangieren blieb der Rentner mit seinem BMW an dem Kasten hängen, so die Polizei. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro.