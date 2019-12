Mainstockheim vor 11 Minuten

Stromaggregat in Mainstockheim entwendet

Zwischen dem 26. und 29. November entwendeten unbekannte Täter ein hellblaues Stromaggregat in Mainstockheim. Das Aggregat befindet sich auf einem rollbaren Gestell mit vier Rollen. Es war für wenige Tage an einer Deichsel eines Bauwagen in der Albertshöfer Straße angeschlossen. Dieser dient als Jugendtreff. Der Zeitwert beträgt laut Polizei um die 800 Euro.