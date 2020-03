Buchbrunn vor 1 Stunde

Stricken verbindet in Buchbrunn nicht nur Wolle

Die Buchbrunner Strickgruppe hat viel Freude daran, Gutes zu tun und selbst auch einen persönlichen Gewinn von ihrem Hobby zu haben. Im Lauf der vergangenen Jahre hat sich ein fester Kreis gebildet, der sich regelmäßig zum geselligen Arbeiten im Gemeinderaum oder Feuerwehrhaus trifft, heißt es in einer Pressemitteilung. Hier entsteht immer wieder reger Austausch über neue Strick- oder Häkeltechniken, so dass sogar die erfahrenste „Stricktante“ noch etwas dazulernen kann. Auch wenn die Arbeit im Vordergrund steht, ist das Zusammensein in der Gemeinschaft ein wichtiger Aspekt, der die Gemeinschaft erhält. Jedes Mitglied kann sein Können sinnvoll einsetzen und Erfahrungen weitergeben.