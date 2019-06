Volkach vor 11 Stunden

Stressfrei durch die Altstadt wandern

Unter dem Motto "Stressfrei durch die Altstadt wandern" wurde die Volkacher Innenstadt beim traditionellen Sommermarkt am Sonntag zur unterhaltsamen Einkaufsmeile für viele Besucher. Bei angenehmen Temperaturen bummelten die Menschen zwischen dem Oberen Markt und der Kreuzung am Freibad und nutzten das Angebot an den bunten Marktständen der fliegenden Händler. Das Gedränge war diesmal nicht so groß wie in den Vorjahren, so dass auch Familien mit kleinen Kindern, Rollator-Nutzer und Hundebesitzer einen unbeschwerlichen Spaziergang durch den Basar machen konnten. Für die Kleinsten krönte der sonntägliche Spaziergang über den Jahrmarkt eine Rundfahrt im nostalgischen Karussell am Marktbrunnen oder ein Eis an den Eisdielen. Beim Kirchenflohmarkt freuten sich die Helfer der katholischen Pfarrgemeinde über Einnahmen zugunsten der anstehenden Renovierungsprojekte, darunter die Kirchenorgel. Ein Infostand der Kirchengemeinde informierte über den notwendigen Orgelneubau.