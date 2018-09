Streit unter Jugendlichen artet aus

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in Marktbreit mehrere Jugendliche aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten. Im Verlauf der Streitigkeit schlugen drei junge Männer auf einen Jugendlichen ein, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Dieser erlitt dabei Prellungen im Gesicht und musste in die HNO-Klinik nach Würzburg eingeliefert werden.

Die Personalien der drei jungen Männer konnten ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.