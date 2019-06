Streit um laute Musik endet mit Faustschlag

Ein 61-jähriger Rentner war am Samstagnachmittag Gast in einem Café in der Kitzinger Marktstraße und störte sich an der Musik, die ein 74-Jähriger über seine Musikbox am Kiliansbrunnen abspielte, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Kurzerhand lief der Kaffeetrinker zum Brunnen, nahm die Musikbox und warf sie in den Brunnen. Das wiederum veranlasste den 74-Jährigen zu einem gezielten Faustschlag ins Gesicht seines Kontrahenten, der daraufhin die Polizei verständigte.

Beide Beteiligte standen merklich unter Alkoholeinfluss. Nun ermittelt die Polizei einmal wegen Sachbeschädigung und einmal wegen Körperverletzung.