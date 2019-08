Streit um Parkplatz: Beleidigungen landen vor Gericht

Aus dem Alter, in dem man die Zunge bleckt und Mittelfinger zeigt, müsste die 65-Jährige eigentlich raus sein. Dennoch hat sie im Streit um Parkplätze genau das gemacht und eine Nachbarin zudem noch verbal beleidigt. Dafür muss sie jetzt zahlen. Um die 1000 Euro stehen in dem entsprechenden Strafbefehl. Dagegen legte die Frau Einspruch ein und damit landete die Sache vor Gericht.

Da zeigte sich: Die Idylle in der engen Gasse in einem eher gemütlichen Ort im Landkreis trügt. Seit Jahren gibt es Probleme wegen der "bescheidenen Parkplatzsituation". Auch mit einer 56-jährigen Nachbarin hatte die Rentnerin ein angespanntes Verhältnis. "Ich bin immer wieder beleidigt worden", sagte die als Zeugin, habe das aber lange weggesteckt. Das Verhältnis wurde nicht besser, als die Frau die Angeklagte wegen einer Unfallflucht angezeigt hat. Das Strafverfahren wurde zwar eingestellt, zivilrechtlich lag man sich aber weiter in den Haaren.

Nachbarin hatte von der Gemeinde einen Parkplatz genehmigt bekommen

Dann soll es Ende Januar zu den Beleidigungen gekommen sein, die zu dem Strafbefehl führten. Die 56-Jährige hatte von der Gemeinde einen Parkplatz genehmigt bekommen. Als ihr Mann ein entsprechendes Schild anbrachte, reagierte die 65-Jährige darauf mit dem Herausstrecken der Zunge und dem ausgestreckten Mittelfinger. Ein paar Tage später legte die Frau wortreich nach: Von einem "Dachschaden" war da die Rede, von einem "dummen Stück". Und "blöd wie die Nacht" soll die Nachbarin auch noch sei. Das war der dann doch zu viel. Die 56-Jährige zeigte die Rentnerin an.

Jetzt sah man sich vor Gericht – ohne sich eines Blickes zu würdigen übrigens. Die Angeklagte räumte zunächst nur den Dachschaden ein, den sie der Nachbarin vorgehalten hat. "Den Rest hab ich in mich hinein genuschelt", sagte sie. Die Nachbarin hat es dennoch gehört und fühlte sich beleidigt.

Es zeigte sich schnell, die Beleidigungen waren nicht wegzudiskutieren. Als sich abzeichnete, dass ein Urteil teurer werden könnte als der Strafbefehl, nahm die Verteidigerin ihre Mandantin zur Seite. Ergebnis: Der Einspruch wurde zurückgezogen. Der Strafbefehl ist rechtskräftig. Die Rentnerin wird auch mit 65 noch Lehrgeld zahlen müssen.