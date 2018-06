Streit um Mieterhöhung für Ärzte entzweit Bürger und Stadträte

Will der Stadtrat Prichsenstadt seine Allgemeinärzte auf Teufel komm raus loswerden? Ja, sagen Alexander Schöpfel und Eleonore Rieger, die im Ärztehaus an der Bahnhofstraße praktizieren. Anders können sie sich die sogenannte Änderungskündigung ihres Mietvertrages mit der Stadt nicht erklären. Diese stellt sie vor die Wahl: entweder Kündigung zum 31.12.2019 oder ein neuer Mietvertrag mit der dann aufs Dreifache erhöhten Miete.

Gegensätzliche Positionen

Nein, sagt Bürgermeister René Schlehr stellvertretend für die Stadträte. Der Rat habe nicht-öffentlich und mehrheitlich beschlossen, die Mietzahlung an die „ortsübliche Höhe“ anzupassen, und das ginge nur über die besagte Änderungskündigung.

Die Ärzte laufen Sturm, die Bürger stellen aus Angst um „ihre“ Ärzte Bürgermeister und Rat an den Pranger, und die Stimmung in der Stadt ist mit „explosiv“ noch harmlos ausgedrückt. So war es auch kein Wunder, dass die Stadtratssitzung am Donnerstagabend ungewöhnlich gut besucht war. Weil viele Aspekte des Vertrages nicht-öffentlich behandelt werden mussten, blieb auf beiden Seiten eine gewisse Ratlosigkeit zurück.

Vorgeschichte liegt Jahre zurück

Zur Vorgeschichte: Als im Jahr 2011 das Ärztehaus in Wiesentheid gebaut wurde, liebäugelten die Mediziner Schöpfel und Rieger mit einem Umzug nach Wiesentheid. Um dem auch schon damals drohenden Ärztemangel auf dem Land vorzubeugen, beschloss der Stadtrat Prichsenstadt, ihnen das Ärztehaus „für einen hohen sechsstelligen Betrag grundlegend zu sanieren“, sagte Bürgermeister René Schlehr im Gespräch mit dieser Redaktion. Für die Generalsanierung des Gebäudes, im Besitz der Hospitalstiftung Prichsenstadt, war eine entsprechende Kreditaufnahme notwendig.

Der Kredit sollte mit den Mieteinnahmen des gesamten Ärztehauses – den Allgemeinärzten im Erdgeschoss und der Zahnarztpraxis im Obergeschoss – zurückgezahlt werden. Mit einem Unterschied: Die Zahnärzte zahlten die volle Miete, die Allgemeinärzte nur ein Drittel. Die Differenz zog der Stadtrat aus dem Haushalt der Stadt und somit aus den Steuergeldern seiner Bürger: 55 000 Euro waren das in den vergangenen acht Jahren.

Kündigung oder höhere Miete

Der Stadtrat hatte nämlich nicht-öffentlich mit den Allgemeinärzten einen Mietvertrag bis zum 31. Dezember 2019 abgeschlossen – mit für die Ärzte traumhaften Konditionen: 523 Euro Miete für 194 Quadratmeter (160 Quadratmeter Praxis, 34 Quadratmeter Kellerräume). Das ist pro Quadratmeter weit weniger, als die Stadt an Miete aus den Sozialwohnungen kassiert. Mit demselben Beschluss legten die Räte fest, dass dieser Mietvertrag„rechtzeitig vor dem Ablauf innerhalb der gesetzlichen Kündigungsfrist überprüft werden musste“, erklärte Schlehr weiter, weshalb der Stadtrat im März 2018 diesen Beschluss umsetzte.

In dieser nicht-öffentlichen Sitzung fiel der mehrheitliche Beschluss, „die Miete der ortsüblichen Höhe anzupassen“. Sprich: sie zu verdreifachen.

Das Angebot des Stadtrats

Deshalb sprach der Stadtrat per nicht-öffentlichem Mehrheitsbeschluss den Allgemeinärzten die Änderungskündigung zum 31.12.2019 aus mit dem gleichzeitigen Angebot eines direkt anschließenden Vertrages – dann allerdings mit rund 1500 Euro Miete. „Wir sind als Stadtrat zur Wirtschaftlichkeit angehalten, und wenn ein Ratsbeschluss existiert, dann muss er auch umgesetzt werden“, sagte Schlehr in der Sitzung am Donnerstagabend.

Gesprächsthema Nr. 1 im Ort

Da war die Angelegenheit längst Gesprächsthema Nummer eins im Ort, mit einem für Schlehr und seine Räte bitteren Beigeschmack: „Es wurde in der Stadt und über die sozialen Netzwerke nur die Hälfte der Geschichte dargestellt, nämlich dass wir den Ärzten gekündigt haben und sie, wenn sie bleiben wollten, das Dreifache der Miete zahlen lassen“, so Schlehr im Gespräch. Um die Situation zu entschärfen, hatten Schlehr, sein Stellvertreter Martin Ebert und Ratsmitglied Roland Eckert mit den Ärzten noch am Mittwochabend ein Gespräch geführt. Darin, so Schlehr in der Sitzung, „hat es auch einen gewissen Konsens gegeben. Wir wären mit dem Nagelbrett gepudert, wenn wir die Ärzte loshaben wollten“, sagte er. Was ihn ärgerte, war, dass diese Absprachen wohl jetzt nicht mehr gelten sollten.

Noch keine Einigung erreicht

Mit einer Änderungskündigung, so Schöpfel inzwischen, sei er nicht einverstanden. „Vielleicht hätte es auch eine Vereinbarung geben können, zum gegenseitigen Entgegenkommen.“ Doch vorwärts ging in der Stadtratssitzung nichts mehr; eine Einigung der Parteien steht noch aus. Um „Dampf aus der Situation“ zu nehmen, wie er sagt, ist Schöpfel für ein Gespräch mit dieser Redaktion noch nicht bereit.

Mittlerweile geht ein Gerücht in Prichsenstadt um, dass die Stadt auch dem TSV die Kündigung ausgesprochen haben soll. Das verwies Schlehr in den Bereich einer Lüge. „Das steht in keiner Weise zur Debatte. Ich wüsste auch nicht, was ich dem TSV kündigen sollte.“