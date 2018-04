Streit mit Rödelsee geht vor Gericht

Der Streit zwischen der Gemeinde Rödelsee und der Stadt Iphofen um rund 20 Hektar Fläche am Schwanberg geht in die nächste Runde. Nachdem Rödelsee Ende März für die Areale ein Vorkaufsrecht geltend gemacht hat, will Iphofen die Forderung nun juristisch prüfen lassen. Der Stadtrat ist am Montagabend einstimmig dem Vorschlag von Bürgermeister Josef Mend gefolgt, Klage beim Verwaltungsgericht Würzburg zu erheben. „Es bestehen erhebliche berechtigte Zweifel, ob Rödelsee überhaupt ein Vorkaufsrecht besitzt“, sagte Mend in der Sitzung. Gleichzeitig bot er der Nachbargemeinde an, weiterhin „gemeinschaftlich nach Lösungen“ für die Entwicklung des Schwanbergs zu suchen.

Ein letztes großes Streitgespräch

Während Rödelsee vor knapp zwei Wochen hinter verschlossenen Türen beriet, nutzte Mend das offene Forum. Er zog den Punkt vom nichtöffentlichen Teil der Tagesordnung in die öffentliche Sitzung vor. Die Stadt will sich in der Sache von einer Münchner Fachkanzlei vertreten lassen. Mend bezog sich vor allem auf die vom Rödelseer Bürgermeister Burkhard Klein geltend gemachte Vorkaufsrechtssatzung aus dem Jahr 2004 und auf „drei intensive Gespräche“, die Klein nach eigenen Worten mit Mend geführt hat. „Wir haben Gespräche geführt, das stimmt, aber nicht über konkrete Verhandlungspositionen.“ Das „letzte große Gespräch“ habe am Rand einer Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft stattgefunden und sei „sehr streitig“ verlaufen. Klein habe den Standpunkt vertreten, dass Rödelsee ein Vorkaufsrecht besitze.

Mend zweifelte mehrere von Rödelsee vertretene Positionen an. Für den Gutshof etwa habe zwar ein Vorkaufsrecht vorgelegen, jedoch ein privates der am Schwanberg angesiedelten Bildungsstätte, das diese nicht wahrgenommen habe. Für die von Rödelsee geltend gemachten Jagdpachtflächen könne gar kein öffentliches Vorkaufsrecht ausgeübt werden, da die Jagd rechtlich als „privatnützig“ gelte. Und das „Wohl der Allgemeinheit“ könne die Stadt Iphofen genauso sicherstellen wie die Gemeinde Rödelsee. „Wir meinen, die Vorkaufsrechtsatzung ist nicht ausreichend.“

Mend spricht von „Rosinenpickerei“

Noch einmal stellte Mend klar, dass auch Rödelsee ein Jahr lang Zeit gehabt habe, die Flächen – insgesamt geht es um 146 Hektar – vom Fürstenhaus Castell-Rüdenhausen zu kaufen. So lange seien sie öffentlich ausgeschrieben gewesen. Dass der von der Stadt Iphofen beauftragte Würzburger Notar die Gemeinde Rödelsee, auf deren Gemarkung die Flächen liegen, nicht wie gesetzlich vorgeschrieben vor dem Grundbucheintrag beteiligt habe, sei „unstreitig unglücklich“ gewesen. Aber Iphofen habe die größtenteils aus Wald bestehenden Parzellen „in gutem Glauben“ gekauft.

Rödelsee betreibe „Rosinenpickerei“, bestehe auf einzelnen Flächen, während Iphofen etwa Verantwortung für die kompletten Sicherheitsmaßnahmen am Schwanberg trage. Mit Blick auf die von der Gemeinde Rödelsee ins Gespräch gebrachten Projekte wie der Seilbahn oder einer Sommerrodelbahn, die nicht mit den Nachbargemeinden abgestimmt seien, sagte Mend: „Man kann nicht einseitig verkünden, dass eine Menge Investoren angefragt hätten.“