Streetart-Führung zum "Tag der offenen Flaschen"

Am Samstag, 13. Juli, findet in Sulzfeld zum dritten Mal eine Streetart-Führung mit der Künstlerin Melinda Hillion aus Mainstockheim statt.

Zum "Tag der offenen Flaschen" im Weingut Tobias Streng startet der Rundgang in Begleitung der Künstlerin um 16 Uhr am Weingut Streng. Begleitet werden die Teilnehmer laut Pressemitteilung von Gästeführerin Anika Luckert und einem Schoppen im Bollerwagen. Das Thema der diesjährigen Streetart-Motive ist „Frauen und Wein“.

Parallel dazu findet in der Galerie gattenhaus in Sulzfeld wieder eine Ausstellung mit Collagen und Malerei von Melinda Hillion statt. Geöffnet ist die Galerie in der Kettengasse 18 donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr.