Straßensperrung und Umleitung wegen Kirchweih in Etwashausen

Die Etwashäuser Kirchweih, eine populäre Veranstaltung in Kitzingen, findet vom 11. bis 20. Oktober statt. Zehn Tage lang läuft der Rummelplatzbetrieb am Bleichwasen. Der Parkplatz Bleichwasen kann deshalb ab Sonntag, 6. Oktober, nicht mehr genutzt werden, dies teilt die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung mit. Während des Kirchweihumzuges und des verkaufsoffenen Sonntags, 13. Oktober, von 13 Uhr bis etwa 16 Uhr, kann es zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet kommen. Etwashausen ist für die Dauer des Festzuges für den Verkehr gesperrt. Folgende Straßen sind betroffen: Flugplatzstraße, Mainbernheimer Straße, Schwarzacher Straße, Richthofenstraße, An der Farbmühle, Balthasar-Neumann-Straße.

Die Mainbernheimer Straße wird an der Einmündung in die B 8 ab 12.45 Uhr gesperrt, ebenso die Heinrich-Fehrer-Straße an der Einmündung Nordtangente sowie die Richthofenstraße und die Flugplatzstraße an den Einmündungen der Ostumgehung. Eine Zufahrt zum Bayernplatz, zu den städtischen Sportanlagen und zum Festplatz besteht während des Festzuges und den Sperrungen der Balthasar-Neumann-Straße über die Nordtangente und die Abfahrt Bleichwasen. Am Sonntag, 20. Oktober, kommt es ab 13 Uhr in der Flugplatzstraße wegen des Schubkarrenrennens ebenfalls zu Behinderungen.

Bereits am Freitag, 11. Oktober, kann es während der Aufstellung des Kirchweihbaumes gegen 17 Uhr zu Behinderungen kommen, heißt es in der Mitteilung. Die Balthasar-Neumann-Straße ist an diesem Tag von 12 bis circa 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Für die Besucher der Kerm gibt es diverse Möglichkeiten, die Autos abzustellen: Die Parkgarage Herrnstraße sowie die Parkgarage Alte Poststraße sind anlässlich der Etwashäuser Kirchweih am Sonntag, 13. Oktober, kostenlos, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Parkgarage am Main ist ebenfalls kostenlos und rund um die Uhr geöffnet.