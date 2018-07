Gaukönigshofen vor 1 Stunde

Straßensperrung in Gaukönigshofen

Wegen Bauarbeiten wird die Mühltorstraße/ Ecke Torstraße in Gaukönigshofen vom 4. bis 6. Juli für den Gesamtverkehr gesperrt. Dies teilt der Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken (VVM) mit. Mit Ausnahme der Fahrt der Linie 425 um 7.15 Uhr nach Ochsenfurt entfällt die Bedienung der Haltestelle „Torstraße“. Diese wird in Richtung Wolkshausen/Gelchsheim in die Acholshäuser Straße/ Einmündungsbereich Hauptstraße beziehungsweise gegenüber in Richtung Giebelstadt/ Würzburg nach der Einmündung Am Anger verlegt.