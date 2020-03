Wiesentheid vor 4 Stunden

Straßenschilder herausgerissen und in den See geworfen

Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 20. März bis zum 21. März in der Prichsenstadter Straße in Wiesentheid zwei Verkehrsschilder und warfen diese in einen nahegelegenen See. Von einem in der Nähe abgestelltem Fahrzeug rissen die Täter außerdem eine Kennzeichenhalterung ab, berichtet die Polizei. Von einem weiteren Fahrzeug, das im dortigen Bereich zum Verkauf angeboten wird, wurde das Kennzeichen mit der Aufschrift "Golf" entwendet.