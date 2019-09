Rödelsee vor 19 Minuten

Straßenlaternen beschädigt: Polizei ermittelt Täter

Am Sonntag um etwa 3.30 Uhr ist die Polizei in Kitzingen informiert worden, dass mehrere Menschen in der Wiesenbronner Straße in Rödelsee Straßenlampen beschädigen würden. Anhand der Täterbeschreibungen und Beobachtungen der Zeugen gelang es der Polizei, zunächst zwei und später noch weitere Beteiligte ausfindig zu machen. Ein Strafverfahren wurde eröffnet. Der bisher bezifferbare Schaden bewegt sich in vierstelliger Höhe.