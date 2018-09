Straßenlaterne beschädigt

Am Montagvormittag blieb ein zunächst unbekannter Fahrer eines Sattelzuges in der Michelfelder Straße in Marktsteft beim Abbiegen in den Leithenbukweg an einer Straßenlaterne hängen und richtete Schaden von 2500 Euro an. Der Fahrer fuhr anschließend weiter. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte ein 52-jähriger Mann als Unfallverursacher ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, heißt es im Polizeibericht.