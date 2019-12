Buchbrunn vor 39 Minuten

Straßenfreigabe in Buchbrunn

Eine Teilstrecke der Kreisstraße KT 8 in der Ortsdurchfahrt Buchbrunn wurde gemeinschaftlich vom Landkreis Kitzingen und der Gemeinde Buchbrunn ausgebaut. Am Montag, 16. Dezember, wird die Straße offiziell eingeweiht. Hierzu sind laut Pressemitteilung Bürger aus Buchbrunn eingeladen. Treffpunkt für die Einweihung mit Straßensegnung ist um 15 Uhr am Rathaus in Buchbrunn. Im Anschluss gibt es im evangelischen Gemeindesaal einen kleinen Imbiss.