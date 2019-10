Volkach 11.10.2019

Straßen zum Herbstmarkt in Volkach gesperrt

Zum traditionellen Herbstmarkt lädt die Stadt Volkach am Sonntag, 20. Oktober, an die Mainschleife in einer Pressemitteilung ein. Marktzeit ist von 11 bis 18 Uhr. Viele bunte Stände erwarten die Besucher, ab dem Oberen Tor in der Hauptstraße und stadtauswärts vom Unteren Tor bis zur Gaibacher Straße. Zudem öffnen viele Geschäfte laut Mitteilung von 12.30 bis 17.30 Uhr. Zusätzlich findet auf dem Weinfestplatz ein Flohmarkt statt. Während des Herbstmarktes sind in der Zeit von 6 bis 19 Uhr Marktplatz, Hauptstraße, Josef-Wächter- und Spitalstraße sowie die Georg-Berz-Straße für den Verkehr halbseitig gesperrt.