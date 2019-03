Strahler wird künftig gedimmt

Die nächtliche Beleuchtung am Mehrgenerationenplatz in der Kolpingstraße in Wiesentheid empfinden Anwohner als zu stark. In der Sitzung des Gemeinderats hatte Anwohnerin Katrin Schneider dazu an die Gemeinde geschrieben. Das Licht sei unverhältnismäßig groß und bringe nicht den erhofften Nutzen, meinte sie.

Nachdem es auf dem früheren Sportplatz im Ortskern nachts immer wieder Probleme wegen nächtlicher Ruhestörung durch feiernde Jugendliche gegeben hatte, entschloss sich der Gemeinderat, die Fläche dort auszuleuchten. Ein zehn Meterhoher Mast mit Strahler solle das nächtliche Treiben dort unattraktiv machen, so die Hoffnung.

Das Licht habe auf das Verhalten der Jugendlichen bisher keinen Einfluss, schrieb die Antragstellerin. Für die Anwohner wie auch die Tiere, sei die überdimensionierte Beleuchtung störend. Bürgermeister Werner Knaier und die Räte legten nun fest, dass die Beleuchtung ab 23 Uhr auf fünf Prozent der Lichtleistung gedimmt wird. Eine Art Bewegungsmelder könne man bei öffentlicher Beleuchtung nicht installieren.