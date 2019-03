Strahlende Männer feierten beim Männerballett-Turnier

Der Fasching endete in Wiesentheid auch diesmal wieder zwei Wochen nach dem Faschingswochenende mit dem Männerballett-Turnier. Die mittlerweile 18. Auflage bescherte dem Veranstalter, der Kolpingskarnevalsgesellschaft (Kokage), wieder ein volles Haus in der Steigerwaldhalle mit fast 1500 Zuschauern. Sie schauten zu, feuerten an, schunkelten und feierten, als die insgesamt 16 Gruppen auftraten. Der Spaß stand im Vordergrund, auch wenn die meisten der Teilnehmer viel Ehrgeiz zeigten.

Am Ende gewann der Zweite des Vorjahres, das Männerballett der „Hells Öwer“ aus Oberthulba, vor den „Lackschuh“ aus dem hessischen Thalau und den „Turedancer“ aus Zellingen. Die restlichen Mannschaften duften sich jeweils über den vierten Platz freuen. Moderator und Organisator Marcus Wicher zeigte sich angetan vom Niveau, der Teilnehmer, die teils von weit her angereist waren. Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier überreichte die Pokale und Urkunden an die tanzenden Männer. Aus dem Landkreis Kitzingen waren mit Laub und Mainbernheim zwei Männerballetts am Start. Weitere Teilnehmer kamen aus: Fuchsstadt, Markt Bibart, Burglauer, Mellrichstadt, Weiler, Gambach, Losheim, Schweinfurt, Hambach, Leinach und Langenzenn.