Stoßstange von BMW eingedrückt

In der Keltenstraße in Kitzingen, auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses, wurde ein geparkter BMW angefahren. Laut Polizeibericht hatte der Fahrzeugbesitzer sein Auto am Dienstagabend gegen 20 Uhr dort abgestellt. Zwei Tage später, am Donnerstagnachmittag, stellte er den Schaden an der hinteren Stoßstange fest.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.