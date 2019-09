Stoßfänger verkratzt: Zeugen gesucht

Korrekt auf eine Parkfläche in der Gartenstraße in Kitzingen abgestellt, wurde am Samstag zwischen 20.45 und 22.55 Uhr ein silberfarbener Audi, angefahren. Der hintere Stoßfänger wurde gestreift und beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Kitzingen entgegen: (0 93 21) 14 10.