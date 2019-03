Stippvisite im Schmuckstück

Sie ist ein echtes Schmuckstück geworden, die Blockbohlenstube im Denkmal des Landratsamts in der alten Poststraße 10. Künftig dient der besondere Raum als Besprechungszimmer und auch die anderen Büros werden zeitnah belegt. Im Untergeschoss sind bereits die Lebensmittelkontrolleure eingezogen.

Landrätin Tamara Bischof inspizierte mit Kreisbaumeister Joachim Gattenlöhner die fertig eingerichtete Blockbohlenstube aus dem Mittelalter. Wie Gattenlöhner erklärt, stammen die Kerben in den Balken auch aus früheren Zeiten, um Putz haltbar zu machen. Moderne Möbel und die entsprechende Technik runden das Besprechungszimmer ab.

„Um den besonderen Dachstuhl aus dem 15. Jahrhundert sichtbar zu machen, haben wir im Eingangsbereich Fenster in die Decke eingebaut“, erklärt der Kreisbaumeister die Arbeiten, deren Betreuung ihm sichtlich Freude bereitet hat. Auch auf Details wurde geachtet und so ziert das Logo des Landkreises den Türöffner des Denkmals. „Wir verstehen uns als Kultur- und Denkmallandkreis“, erklärt die Landrätin und so sei es selbstverständlich, dass der Landkreis bei seinen eigenen Gebäuden mit gutem Beispiel vorangehe. Dass das Schmuckstück auf Interesse stößt, wurde bereits am vergangenen Tag des offenen Denkmals deutlich, als die Mitarbeiter von Besuchern überrannt wurden.

Das Denkmal in der Alten Poststraße 10 steht in Verlängerung an das Veterinär- und Schulamt. 730 000 Euro sind für die Alte Poststraße 10 veranschlagt, 50 000 Euro an Fördermitteln (Unterfränkische Kulturstiftung des Bezirks, Landesamt für Denkmalpflege und Bayerische Landesstiftung) wurden bereits ausgezahlt.