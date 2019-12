Kitzingen vor 27 Minuten

Stimmungsvolle Atmosphäre bei der Fränkischen Weihnacht

"Bei diesen Melodien geht das Herz auf." Stadtheimatpfleger Harald Knobling sprach aus, was die Zuhörer im gut gefüllten Kirchenschiff der Stadtkirche eineinhalb Stunden gespürt hatten und am Ende mit stehendem Beifall bedachten. Die "Fränkische Weihnacht", alle zwei Jahre durch die Kitzinger Stadtheimatpflege veranstaltet, zog die Besucher mit Musik, Gesang und kurzweiligen Geschichten in ihren Bann.