Wiesentheid vor 1 Stunde

Stimme Afrikas

Bischof George Mark Fihavango aus Tansania besucht am 4. Adventssonntag, 22. Dezember, die beiden evangelischen Kirchengemeinden von Pfarrer Martin Fromm. Bischof Fihavango leitet laut Pressemitteilung seit Oktober die Süddiözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania, der zweitgrößten lutherischen Kirche der Welt. Am Sonntag um 9 Uhr hält Bischof George Mark Fihavango die Predigt in Wiesentheid und um 10.15 Uhr in Rüdenhausen.