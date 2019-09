Stilvolles Ende der Wiesentheider Kirchweih in Frack und Zylinder

Wetter und Stimmung passten am letzten Tag der Wiesentheider Kirchweih. Für alle Männer bildet der traditionelle Aufzug der Bürgerwehr den Höhepunkt zum Ende des alljährlichen Kirchweih-Spektakels. In Frack und Zylinder trafen die Teilnehmer und rund 250 Bürger vor dem Rathaus ein. Zunächst überprüfte Offizier Oskar Freund deren Anwesenheit und verlas dazu die Namen der Teilnehmenden, um diese an Bürgerhauptmann Karl Gropp zu melden.

Den tradtionsreichsten Tag der Kirchweih verfolgten zahlreiche Zuschauer und Schulklassen bereits beim Antreten der Wehr vor dem Rathaus. Nach der obligatorischen Runde durch den Hof des Schönbornschen Schlosses ging es zur Steigerwaldhalle, wo Hauptmann Gropp die Bürgerwehr antreten ließ und einige Worte an die Bürger richtete.

Paul Graf von Schönborn gab den ersten Schuss ab

Er freue sich, dass auch in diesem Jahr eine stattliche Zahl an Bürgern beim traditionellen Aufzug, der bis auf das Jahr 1616 zurückgehe, mitmachten. Auch der Ablauf des Schießens verlief nach festgelegten Regularien. Standesherr Paul Graf von Schönborn gab den ersten Schuss auf die Scheibe ab. Dafür wird auf eine Entfernung von rund 50 Meter mit einem Kleinkalibergewehr auf eine zehn Zentimeter große schwarze Scheibe geschossen.

Danach folgten die Bürger. Am Nachmittag schossen zusätzlich die Offiziere und Gewehrträger sowie die Jungbürger ihren Besten aus. Beim Einzug der Männer in Frack und Zylinder wurden am Abend die drei Fahnen der Wehr wieder im Rathaus abgeliefert. Es folgte die Preisverleihung für die besten Schützen, ehe der Bürgerball die Kirchweih beschloss.