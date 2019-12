Geiselwind vor 1 Stunde

„Stille Nacht“ im Kälberstall

In Geiselwind wurden Josef und Maria von unzähligen Kindern mit Laternen und Martina Maatz und Margot Burger vom Kindergottesteam bei ihrer Suche nach einer Bleibe begleitet. Unterwegs war das Heilige Paar mit einem Pferd, um die Reise für die hochschwangere Maria erträglicher zu machen, wie es in einer Mitteilung heißt. Josef klopfte bei den Gastwirtschaften „Krone“, „Lamm“ und „Stern“, hatte aber keinen Erfolg. So waren alle froh, als Nora Petschl den Kindern den Weg zum Kälberstall ihrer Großeltern Margaret und Sigi Hummel zeigen konnte. Dort fanden Josef und Maria eine warme Bleibe auf Stroh und alle Familien leuteten mit einem gemeinsam gesungenen „Stille Nacht“ im Kälberstall die Geiselwinder Weihnacht ein.