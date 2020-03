Stichwahl in Kitzingen: Alle Briefwahlunterlagen verschickt

Eine wahre Herkulesaufgabe liegt hinter den Mitarbeitern der Kitzinger Stadtverwaltung: Am Montag wurden die letzten der insgesamt 16 700 Briefwahlunterlagen verschickt, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Nur unter Einsatz eines Großteils der Mitarbeiter und mit einer Sonderschicht am Samstag konnte dieser Aufwand bewältigt werden. Innerhalb kurzer Zeit mussten Stimmzettel und Wahlscheine gedruckt, Kuverts organisiert und alle Unterlagen zusammengeführt und versandfertig gemacht werden.

Aufgrund der Vielzahl dieser Unterlagen kann es in Einzelfällen möglich sein, dass Wahlunterlagen versehentlich mehrfach versendet wurden, schreibt die Stadt in der Pressemitteilung. Die Stadt Kitzingen bittet deshalb alle Bürger, die Wahlunterlagen mehrfach erhalten haben, diese nur einmal auszufüllen und die restlichen Unterlagen zu vernichten.

Sollten tatsächlich mehrere Kuverts ausgefüllt an die Stadt zurückgesandt werden, kann sich das jedoch nicht auf das Wahlergebnis auswirken, da alle Wahlbriefe bei Eingang kontrolliert und im Wählerverzeichnis abgehakt werden. Bei mehrfachen Unterlagen werden die überzähligen Kuverts vernichtet.

Abgabe der Unterlagen bis Sonntag, 18 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die anstehende Stichwahl ausschließlich als Briefwahl durchgeführt. Alle wahlberechtigten Bürger haben die Möglichkeit, ihre Briefwahlunterlagen rechtzeitig per Post an die Stadt Kitzingen zurückzuschicken, bis Sonntag, 29. März, 18 Uhr im Rathaus der Stadt Kitzingen abzugeben oder in den dortigen Briefkasten zu werfen.

Sollten Bürger bis Mittwoch, 25. März, keine Briefwahlunterlagen erhalten haben, können sie diese beim Einwohnermeldeamt unter Tel.: (09321) 203300 anfordern. Das Einwohnermeldeamt hat bis zur Wahl erweiterte Telefonsprechzeiten (Donnerstag, 26. März, und Freitag, 27. März, jeweils von 8 bis 16 Uhr; Samstag, 28.März, von 9 bis 12 Uhr). Am Wahl-Sonntag ist das Büro ab 8 Uhr besetzt. Die Ergebnisse der Stichwahl können ab Sonntagabend online unter www.kitzingen.info abgerufen werden.